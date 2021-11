Inter su Insigne, Di Marzio: “Ecco le cifre reali offerte dal Napoli. E c’è il Toronto”

Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto e la firma sul rinnovo non sembra affatto prossima. L'Inter osserva

L'Inter continua a seguire da vicino la situazione di Lorenzo Insigne . Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto e la firma sul rinnovo non sembra affatto prossima. Intanto, a Insigne sarebbe arrivata un'offerta dal Canada. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

"Tutti pazzi in Canada per Lorenzo Insigne: il Toronto ha già presentato un’offerta molto ricca al capitano del Napoli, garantendogli tutti i benefit desiderati. L’offerta del club di De Laurentiis per il rinnovo è di 3.5 mln più 1.5 bonus, con il fisso che sarebbe più basso rispetto a quello attuale, motivo principale dello standby nella trattativa. La decisione finale spetterà solo al campione d’Europa e alla sua famiglia".