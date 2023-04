CdS – Inter, l’anima italiana fa la differenza: le novità di Inzaghi funzionano

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si sofferma su uno dei fattori che sta facendo la differenza, almeno in campo internazionale, per l'Inter di Simone Inzaghi. Si legge infatti: "L’anima italiana dell’Inter sta facendo la differenza. Cinque su undici, nella formazione titolare di Inzaghi: quasi la metà. È su di loro che poggia buona parte delle ambizioni, laddove l’allenatore nerazzurro ha brevettato alcune novità in stagione.