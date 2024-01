Lautaro, ottimismo rinnovo non diminuito. “Parole agente ascoltate dall’Inter con attenzione”

Ieri l'agente dell'attaccante e capitano dell'Inter ha parlato della trattativa per il rinnovo, in casa Inter avanti con la trattativa

Prosegue la trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo del contratto. Ieri l'agente del capitano nerazzurro ha parlato dicendo che ancora non c'è un accordo e che si sta lavorando per cercare di trovarlo. La dirigenza nerazzurra è convinta di arrivare alla fumata bianca in tempi brevi.

"Le parole di Camaño sono state ascoltate con attenzione in casa Inter dove, di dettaglio in dettaglio, si spera di chiudere comunque la partita in tempi brevi: l’ottimismo non è diminuito, nonostante l’agitare le acque di Lautaro, che vorrebbe e dovrebbe diventare il più pagato della A. In uscita, invece, è ormai praticamente fatta col Leicester per Stefano Sensi: la cessione del centrocampista sarà a titolo definitivo", scrive La Gazzetta dello Sport.