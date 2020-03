Repubblica – Inter, disavventura Eriksen: costretto a lasciare l’albergo in cui viveva perché…

E’ sempre più emergenza in Italia a causa del Coronavirus. Il mondo del calcio è ora in apprensione dopo la notizia della positività di Daniele Rugani: l’Inter ha dovuto di conseguenza mettere in quarantena tutti i suoi giocatori per evitare il contagio. Ma Christian Eriksen, arrivato a gennaio e quindi non ancora ben locato in quel di Milano, è stato protagonista di uno sfortunato episodio: “L’Inter in quarantena dovrà trovare un posto a Eriksen che oggi dovrà lasciare l’albergo dove viveva e obbligato alla chiusura”, scrive Repubblica.