Inter, Kanté ipotesi non impossibile: ad oggi nessun passo ufficiale, ma con il Chelsea…

Uno degli ultimi profili accostati all’Inter è quello di N’Golo Kanté: il centrocampista francese, pupillo di Antonio Conte, viene considerato l’elemento ideale per garantire filtro e dinamismo alla mediana nerazzurra. Secondo calciomercato.com, il Chelsea lo considera una pedina importante, ma non più incedibile: lasciato in panchina nelle ultime quattro gare ufficiali fra campionato e FA Cup, l’ex Leicester può lasciare Londra di fronte a un’offerta considerata congrua dai Blues.

All’Inter piace e molto, ma al momento non sono ancora stati mossi dei passi ufficiali: tuttavia, nei dialoghi in corso tra i due club (in particolare per Emerson Palmieri), sarebbe spuntato anche il nome di Kanté. Un’eventuale trattativa che potrebbe decollare nelle prossime settimane.