Mercato, Pedullà: “L’Inter valuterà le offerte per Lazaro: occhio ancora a Young. E Giroud…”

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul mercato dell’Inter da parte di Alfredo Pedullà. Giroud è un prigioniero politico del Chelsea: lui ha rifiutato tutti per dire sì all’Inter per due anni e mezzo, un accordo già consolidato da tre settimane. Il minimo indennizzo con il Chelsea va oltre il gelo tra Conte e i Blues: è importante aspettare l’ufficialità di Politano-Spinazzola. Questione Young: se Lazaro va a giocare, l’Inter potrebbe comunque prendere l’inglese, anche perché Dimarco potrebbe andare al Verona. Le offerte presenti per Lazaro verranno valutate. Gabigol? Viaggiamo sui 18 milioni più la percentuale della rivendita, l’Inter chiede qualcosa in più.