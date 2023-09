Inter, il momento di Pavard sta arrivando: titolare contro la Real Sociedad?

Il difensore francese scalpita: arrivato allo scadere del mercato, non vede l'ora di fare il suo esordio in nerazzurro

Reduce dal trionfo nel derby, l'Inter è pronta per il debutto stagionale in Champions League: i nerazzurri affrontano mercoledì sera la Real Sociedad. Per l'occasione Simone Inzaghi potrebbe effettuare qualche cambio di formazione: la novità più stuzzicante potrebbe essere l'esordio di Benjamin Pavard, che non vede l'ora di scendere in campo con la sua nuova maglia.