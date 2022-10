Inter-Salernitana alle 12.30? Nessun problema per i tifosi: altro sold out a San Siro

Dopo il pareggio del Camp Nou col pareggio che potrebbe portare l'Inter agli ottavi di Champions League, la squadra di Inzaghi deve recuperare terreno in campionato. Domani a San Siro arriva la Salernitana e i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare gara.

"L’Inter ha ritrovato entusiasmo, quello che non aveva mai perso il suo popolo, sempre presente allo stadio nel periodo più difficile e ovviamente pronto ad abbracciare la squadra domani, dopo la grande prova di Barcellona: si va verso l’ennesimo sold out. Non male per un match delle 12.30", riporta La Gazzetta dello Sport.