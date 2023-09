Ecco dove l’Inter ha fatto il vero salto di qualità. La Thu-La ‘rischia’ di illuminare…

Quanto tempo ci vorrà per abituarsi al campionato italiano? Come giocherà in coppia con Lautaro? Erano le classiche domande che hanno accompagnato l'arrivo di Marcus Thuram all'Inter. Nel giro di poco tempo l'attaccante ha dissipato ogni dubbio. "Il Toro ha trovato in Marcus Thuram un partner che lo esalta. La Thu-La rischia di illuminare più della Lu-La, perché il francese non recita solo la parte di Lukaku, pantera da profondità, ma anche quella di Dzeko, distributore di sponde e assistenze", sottolinea la Gazzetta dello Sport.