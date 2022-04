Inter-Sassuolo Primavera, pagelle: Peschetola migliore in campo, estasi Iliev

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Sassuolo Primavera: i nerazzurri vincono all'ultimo respiro, gara difficile per le punte

Fabio Alampi

Vittoria pesantissima per l'Inter di Cristian Chivu, che si impone in pieno recupero sul Sassuolo e vola al secondo posto in classifica: 2-1 il risultato finale, con reti di Peschetola e Iliev.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Sassuolo Primavera:

Rovida 6,5 Non benissimo su Toure, si riscatta con una gran parata su Aucelli. Incolpevole sul gol del Sassuolo.

Dervishi 5,5 Alla seconda da titolare in campionato, commette alcune sbavature in apertura che lo condizionano per il resto del primo tempo. Meglio nel secondo tempo.

Hoti 7 Richiama i compagni, guida la difesa, spende il giallo al momento giusto: leader.

Cortinovis 6 Non giocava da fine novembre, è comprensibilmente arrugginito ma se la cava con esperienza e senso della posizione.

Carboni 6,5 Comincia in maniera prudente, forse stanco dopo la trasferta in Argentina. Nella ripresa aumenta il suo raggio d'azione e diventa un fattore, mettendo in mezzo una marea di palloni insidiosi non sfruttati dai compagni. (dal 36' st Iliev 7 Entra e regala ai suoi una vittoria fondamentale.)

Grygar 5,5 Primo tempo sotto tono, cresce nella ripresa quando Chivu ripropone il centrocampo a 3.

Cecchini Muller 5 Spetterebbe a lui impostare la manovra, si nasconde troppo e fa poco anche in fase di filtro. (dal 14' st Nunziatini 6,5 Entra bene in partita, con personalità e la giusta aggressività)

Fabbian 6 Prova a rendersi utile da esterno sinistro di centrocampo nell'inedito 4-4-2 proposto da Chivu. Nella ripresa accusa le fatiche degli impegni in Nazionale. (dal 23' st Andersen 6 Partecipa all'assalto finale)

Peschetola 7 Migliore in campo per distacco: parte da destra, si accentra, dà sempre la sensazione di poter inventare qualcosa. Segna la rete del momentaneo 1-0, dal suo piede arriva anche il gol del 2-1 finale)

Zuberek 5,5 Lotta contro i difensori avversari, prova a far salire la squadra ma si vede poco in zona gol. Esce per infortunio. (dal 14' st Abiuso 5,5 Si batte con voglia ma ha poche occasioni per mettersi in mostra)

Jurgens 5,5 Svaria su tutto il fronte offensivo, prova più volte il tiro ma non inquadra la porta.

Chivu 6,5 Senza diversi elementi tornati tardi e acciaccati dagli impegni con le Nazionali, propone un inedito 4-4-2 che non dà i risultati sperati. Nella ripresa cambia e conquista 3 punti d'oro.