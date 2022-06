TS – Skriniar, dal Psg 9.2 mln annui. Inter, detto no a questi due scambi

L’Inter non vorrebbe privarsi del suo muro ma ha capito che Skriniar è il giocatore che potrebbe dare concretamente una grossa mano

Marco Astori

Tutte le strade della cessione big sembrano portare a Milan Skriniar. Il centrale slovacco sembra infatti l'indiziato numero uno a partire in estate, con il Psg oggi in vantaggio sul Chelsea. Spiega in merito Tuttosport: "L’Inter non vorrebbe privarsi del suo muro, ma alla fine ha capito che Milan Skriniar è il giocatore che, con la sua cessione, potrebbe dare concretamente una grossa mano a raggiungere gli obiettivi economici fissati da Suning (mercato con saldo attivo di 60 milioni e monte ingaggi ridotto del 15%). E per questo spera che Psg e Chelsea si diano battaglia a suon di milioni. Perché di soldi, per portare via Skriniar all’Inter, ne serviranno davvero molti.

Marotta e Ausilio hanno affisso sulla schiena dello slovacco un prezzo notevole, 80 milioni, nonostante il contratto in scadenza nel 2023 (ma con la promessa di rinnovo a mercato chiuso). Finora si è mosso ufficialmente il Psg: 50 milioni più bonus. Proposta respinta con forza dall’Inter che ha detto no al Psg anche all’inserimento di una contropartita (Kehrer e Draxler i primi nomi della lista). Su questo fronte, infatti, la società nerazzurra non ci sente: Skriniar partirà solo per un’offerta super. Quanto? Probabilmente l’Inter sa che 80 milioni non verranno messi sul piatto, ma 70, bonus facili da raggiunge inclusi, potrebbero bastare.

Già a inizio settimana a Milano si aspettano un rilancio di tale portata dal Psg, anche perché i francesi potrebbero aver paura dell’inserimento del Chelsea. E’ evidente però che per Skriniar non sarà possibile limare molto in virtù dell’offensiva del Psg che parallelamente sta lavorando ai fianchi del difensore per convincerlo a lasciare Milano. Skriniar, infatti, è legatissimo all’Inter e non vorrebbe andarsene, ma gli argomenti dei francesi sono di quelli difficili da non ascoltare, visto che dopo una prima offerta da 7 milioni di ingaggio, pare essere arrivata una nuova proposta da 9.2 milioni (cifra svelata ieri da Fcinter1908e solo ripresa da Tuttosport), di fatto più del doppio rispetto a quanto attualmente percepito dallo slovacco (3.8)", si legge.