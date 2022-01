Inzaghi: “Buon primo tempo, avremmo meritato di segnare di più. Ora cercheremo di…”

Le parole del mister nerazzurro in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha analizzato il passaggio del turno in Coppa Italia in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un buon primo tempo dove avremmo meritato un gol in più. Poi abbiamo perso un po' di distanze, di lucidità. L'Empoli gioca molto bene. I ragazzi sono stati bravi a non mollare, a volere la qualificazione. Hanno giocato 120 minuti e adesso ne abbiamo un'altra che cercheremo di preparare nel migliore dei modi".