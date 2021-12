Inzaghi: “Champions? Tre ingiocabili ma ce la godiamo. Solo complimenti per…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ha commentato e analizzato la prestazione dell'Inter contro il Cagliari: la vittoria regala la vetta della classifica ai nerazzurri. "Stagione sui binari giusti? Per noi era molto importante centrare gli ottavi. In campionato siamo al comando, abbiamo ricucito un bel distacco e dobbiamo continuare perché in ogni partita c'è un insidia. Oggi abbiamo fatto benissimo, adesso stiamo raccogliendo anche in termini di punti e abbiamo trovato una buonissima serenità. Dobbiamo continuare.

Il sorteggio di domani? Sei grandissime, noi lo guarderemo e sappiamo che tre sono quasi ingiocabili. Sappiamo che il calcio è bello per questo, nulla di scontato. Con grande fiducia andiamo a vederci il sorteggio di domani. Un'imperfezione non capitalizzare tutte le occasioni che crea l'Inter? Normale, sappiamo che davanti abbiamo un percorso che ci aspetta. Abbiamo preso pali, traverse, sbagliato un rigore. Non ho nulla da dire, ho solo fatto i complimenti alla fine del primo tempo. Avevamo giocato da squadra matura, che sa cosa ha in testa e come ottenere la vittoria".