Inzaghi: “Grande gara contro una squadra fortissima. Correa ha sentito un dolorino”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la fondamentale vittoria conto il Napoli

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Napoli: "I ragazzi se andiamo ad analizzare le partite pareggiate per episodi, le prestazioni le hanno fatte; avremmo meritato altro. Abbiamo fatto una grande gara contro una squadra fortissima. Stavano facendo 10 vittorie e due pareggi. Si è trovata davanti un'Inter che sapeva quello che faceva e soprattutto quello che voleva. Ha meritato di vincere. Grande gruppo? Quelli che hanno giocato e quelli che sono entrati e quelli che avrebbero meritato di entrare. Dobbiamo andare avanti, sono contento per le prestazioni dei singoli e per aver dato una vittoria ai nostri tifosi. Testa a mercoledì perché abbiamo un'altra partita importantissima. Stiamo recuperando forze e energie, potremmo essere anche meglio. Dzeko e Bastoni non erano al meglio. Correa, che secondo me ha fatto benissimo, ha sentito un dolorino, Sanchez de Vrij fuori. Stanno arrivando questi momenti dopo le nazionali. Speriamo riescano a recuperare per averli disponibili in tutte le partite".