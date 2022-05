Inzaghi: “Analizzare in maniera lucida la stagione, che ci riempie di orgoglio. I tifosi…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di Inter TV un finale di stagione combattuto fino all'ultimo respiro. Le parole del tecnico nerazzurro: "Rigiocare una partita? Questa cosa l'ho detta un paio di conferenze fa. Ho il rammarico per come è andata la prima partita contro il Liverpool, i ragazzi avrebbero meritato per la prestazione. Nelle ultime 30 partite abbiamo fatto tre punti in più del Milan. Gettate le basi per la prossima stagione? Dovremo analizzare in maniera lucida come sono andate queste 52 partite che ci riempiono di orgoglio. È stata un'ottima stagione che sarebbe stata straordinaria se avessimo vinto lo scudetto, non è arrivato per due soli punti e facciamo i complimenti al Milan che ha fatto un ottimo percorso". Correa? Un'arma che purtroppo non abbiamo potuto utilizzare in pieno quest'anno. Quando c'è stato ha fatto un ottimo lavoro. Siamo stati il miglior attacco, seconda miglior difesa, siamo primi in tante classifiche. E' stato un ottimo percorso. Tifosi? Ce lo aspettavamo perché sappiamo di avere un pubblico straordinario. Se guardo indietro il finale sotto la curva, l'arrivo allo stadio e la finale a Roma. Momenti che rimarranno dentro me e i miei ragazzi".