Inzaghi a Inter TV: “Tutti sono coinvolti e tutti daranno una mano. Avevo chiesto loro…”

Simone Inzaghi ha commentato e analizzato la prestazione dei nerazzurri contro il Viktoria Plzen. Il tecnico nerazzurro si è fermato ai microfoni di Inter TV: "Sono stati bravi i ragazzi. Abbiamo reso semplice una partita che non lo era. Siamo rimasti concentrati, bisogna farlo sempre. I ragazzi hanno saputo leggere i momenti della partita. abbiamo preso subito il possesso in mano. Potevamo raddoppiare prima, ma gli ultimi minuti sono stati in gestione".