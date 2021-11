Inzaghi a Inter TV: “Sempre in partita, vittoria meritata. Contento per il gruppo”

Il tecnico ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi a Inter TV

Simone Inzaghi, che ha celebrato il primo gol della partita con un'esultanza degna del miglior tifoso nerazzurro, ha commentato e analizzato la prestazione della squadra contro lo Shakhtar: "La squadra è sempre stata in partita contro un avversario non semplice, molto tecnico. I ragazzi sono stati molto bene in campo, abbiamo vinto una partita che ci permette dopo tanto - forse troppo - tempo di ritornare agli ottavi di finale. Se sono fiero del fatto che in ogni partita di CL il migliore sia un giocatore nerazzurro? Sono contento per il gruppo, sono ragazzi che lavorano molto bene e che si aiutano. Stanno facendo un buon percorso, che è ancora lunghissimo. Dobbiamo cercare di recuperare energie e forze per la partita che ci aspetta sabato. Calhanoglu ha fatto un'ottima gara come tutti i suoi compagni. La squadra è sempre stata in partita, meritando questa vittoria. Real sta vincendo? Sì me lo hanno detto. Dzeko? Conosciamo il giocatore, è stato bravissimo sul primo gol e sul secondo gol anche Perisic. Arrivare a sabato? Solitamente non accade, ma visto che i calendari sono stati fatti senza nessun problema cercheremo di recuperare chi ha giocato. Gli altri faranno un buon allenamento. E venerdì prepareremo qualcosa di più a video perché poi c'è il viaggio per Venezia e la terza partita in sei giorni".