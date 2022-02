Inzaghi a Inter TV: “Volevamo questa semifinale, mentalmente e fisicamente la squadra…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfono di Inter TV

Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dei nerazzurri dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Roma: "Risposta migliore nel momento migliore? Sì, direi di sì. La partita era importante dopo quella di sabato, i ragazzi sono stati bravissimi fin da subito. Hanno giocato una partita tecnica e fisica. Volevamo questa semifinale e ce la giocheremo più avanti. I ragazzi sono stati molto bene in campo. Ho la fortuna di poterli alternare. Mi hanno dato tutti ottime risposte. Avremo qualche problema a Napoli per le squalifiche, abbiamo avuto l'infortunio di Bastoni. Dovremo cercare di prepararci nel migliore dei modi per Napoli e Liverpool. Mentalmente e fisicamente ci arriva bene la squadra. Le prestazioni sono state molto buone entrambe, sia con il Milan che con la Roma anche se con due risultati diversi. Ci sono le squalifiche e l'infortunio di Bastoni, sono cose che capitano. Dobbiamo andare avanti in un'unica direzione".