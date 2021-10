Inzaghi: “L’Inter meritava di più, è fuori discussione. Una squadra come la nostra non…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Le parole di Simone Inzaghi a Inter TV dopo il pareggio con la Juventus: "L'Inter meritava di più, è fuori discussione. Un rigore all'89' ci ha condizionato il risultato e la partita. Prestazione? Si riparte da qui, dovremo analizzare l'episodio finale. Una squadra esperta come la nostra deve essere più attenta in quei frangenti. Due punti persi. Avremo meritato molto di più. Gli episodi ci sono stati contrati. Sappiamo che dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare di analizzare bene le cose. Al di là dell'89' ho poco da rimproverare ai ragazzi. Empoli? Avremo subito una partita non semplice, contro una squadra in salute. Dovremo essere bravi a prepararla nel migliore dei modi".