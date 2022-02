Inzaghi: “Sbagliato completamente l’approccio, la gente ha visto che la squadra…”

Le parole del mister ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo. Purtroppo non siamo riusciti a riaprire la partita. Sotto la nostra curva fare il 2-1 avrebbe significato riaprire la partita con i nostri tifosi che ci hanno sempre incitato anche oggi. Mi porto dietro il fatto che sapevamo che avevamo una partita difficile e che abbiamo sbagliato completamente l'approccio. Questo è quello che non va di stasera. Dovevamo essere più attenti all'inizio, dovevamo fare meglio nonostante le fatiche dalle quali venivamo. Adesso dobbiamo cercare di ritrovare energie fisiche e mentali. Siamo tutti in pochi punti, sarà un campionato aperto. Vedremo in queste tredici giornate che mancano chi la spunterà. Penso che la gente abbia visto che nel secondo tempo i ragazzi hanno provato a mettere tutto quello che avevano. Abbiamo messo tutto quello che avevamo anche in modo disordinato. Non c'è stato l'episodio. L'abbraccio dei tifosi nonostante la sconfitta ci deve dare forza. Con queste tredici finali vedremo alla fine del campionato, siamo tutti racchiusi in pochi punti."