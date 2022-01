Inzaghi a Inter TV: “Questa è la forza mentale che una squadra deve avere. Ho segnali di…”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria contro il Venezia a San Siro

Simone Inzaghi ha commentato la vittoria, arrivata sul finale di partita con un gol di Dzeko, ai microfoni di Inter TV: "Se serve anche a me la sosta? Senz'altro. Abbiamo bisogno di recuperare un po' di energie mentali, abbiamo speso tanto. Lazio, Juve, Atalanta tutti in fila. Qualcuno andrà in nazionale, qualcuno no: cercheremo di recuperare bene le energie. Alla ripresa ci sarà una partita importantissima, che cercheremo di fare nel migliore dei modi. Gol all'ultimo minuto? La forza mentale che una squadra deve avere. I ragazzi sono stati bravissimi a non disunirsi e a rimanere concentrati. ci abbiamo creduto fino alla fine. I 5 ragazzi che ho inserito ci hanno dato una grandissima mano. E' dal primo giorno che lo dico, la forza è di tutto il gruppo. Chi gioca e chi subentra. Ho continui segnali di una rosa che va nella stessa direzione. Dovremo essere bravi a continuare in questo modo. I nostri competitor non mollano. Dumfries? E' stato bravo, ma penso a tutti i 5 subentrati o a quelli della Coppa Italia. Lo spirito è questo devono andare tutti in un'unica direzione. A livello mentale abbiamo speso tanto, con l'emergenza Covid si diceva che non avremmo dovuto giocare. Siamo stati concentrati nonostante il gol che potevamo evitare di prendere".