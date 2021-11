Inter TV, Inzaghi: “Bravi i ragazzi a non far entrare il Venezia in partita. Calhanoglu…”

L'analisi del tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ha analizzato la vittoria contro il Venezia ai microfoni di Inter TV: "Avevo chiesto una partita di personalità, sapevamo che giocavamo contro una squadra organizzata. I ragazzi sono stati bravissimi fin dall'inizio a non far entrare il Venezia in partita. Abbiamo vinto una partita meritatamente che chiude una grandissima settimana per noi. Era la terza partita in sei giorni, c'era un po' di stanchezza però i ragazzi sono stati bravi. Abbiamo preparato questa trasferta con poche ore. Avevo chiesto la massima concentrazione perché poteva essere una partita trappola. Tutti quanti siamo in un ottimo momento: Calhanoglu, Lautaro. Calhanoglu ho cercato di sfruttarlo anche stasera, ha segnato un gol importante che ha sbloccato la partita. Spezia? La prepareremo come abbiamo sempre fatto, bisognerà essere molto organizzati e attenti perché anche lo Spezia è una squadra di valore".