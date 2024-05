L'Inter esagera e a Frosinone va a segno 5 volte. Tre punti che accentuano ulteriormente l'impresa della squadra nerazzurra. Ecco come ha commentato la vittoria Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Abbiamo giocato un'ottima partita tecnica, con i giusti appoggi, con le giuste distanze in fase di possesso. In fase di non possesso abbiamo concesso qualcosina in più ma siamo contenti. Volevamo tornare alla vittoria e ci siamo riusciti. Ho la fortuna di avere questi ragazzi che cercano sempre di dare il massimo. Non è semplice con lo scudetto vinto con cinque giornate in anticipo. Non ci stiamo allenando come prima, c'è qualche acciacco. Ho avuto ottime risposte da tutti".