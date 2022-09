Inzaghi a Inter TV: “Sofferto tutti insieme, questo fa piacere ad un allenatore. Abbiamo…”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Inter TV per analizzare la partita contro il Torino. I nerazzurri hanno faticato ma alla fine hanno conquistato gli agognati tre punti. Queste le parole del mister: "Risposta importantissima della squadra? Una partita difficile, in due giorni e mezzo dopo il Bayern era difficile organizzarla. Siamo stati bravi e compatti. Abbiamo sofferto tutti insieme. Ad un allenatore fa molto piacere. Abbiamo lavorato da squadra. Quando non si fa gol non è colpa degli attaccanti, tutti devono girare, stasera abbiamo avuto grande determinazione: la volevamo a tutti. costi. Brozovic? Gol importantissimo e prova molto buona insieme a tutti i suoi compagni. Sono molto soddisfatto. Nel primo tempo un po' contratti anche merito del Torino".