Inzaghi: “Abbiamo dimostrato lucidità, contento per Brozovic ma per tutti quelli che…”

Le parole de tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Simone Inzaghi ha commentato la vittoria dei suoi ragazzi in Champions League: "Obiettivo era vincere? Sì diciamo che è quello che volevamo. Sapevamo che non sarebbe stato semplice, siamo rimasti concentrati e lucidi nonostante non sia arrivato il gol. La squadra ha mantenuto equilibrio e nel secondo tempo la squadra ha meritatamente vinto. Abbiamo incontrato l'avversario 15 giorni fa e sapevamo come era. Abbiamo dimostrato lucidità in una partita che abbiamo fatto diventare semplice. Brozovic? Sono contento per lui ma per tutti quelli che sono entrati: mi hanno dato ottime risposte. Derby? Sappiamo che tipo di partita andremo a fare. Ci affacciamo con 4 vittorie e un pareggio, dobbiamo essere bravi a prepararla nel migliore dei modi".