Juve, per Dybala pronta offerta al ribasso: Inter alla finestra. Il giocatore dovrà…

Il club bianconero non sembra più intenzionata a confermare le cifre pattuite con l'agente alla fine del 2021

In casa Juventus continua a tenere banco il rinnovo di Paulo Dybala. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, alla fine del 2021 le parti si sono lasciate con una stretta di mano dopo aver raggiunto l’intesa su un prolungamento fino al 2026 a 8 milioni di euro all’anno più 2 di bonus. "Cifre che la Juventus non sembra più intenzionata a confermare, un po’ per il cambio di strategia legato all’arrivo di Vlahovic, che è diventato il centro del nuovo progetto bianconero, un po’ per i dubbi legati alla sua tenuta fisica. Per la Signora, che ha deciso di tagliare il monte ingaggi, i 7,5 milioni di euro di stipendio per il centravanti serbo sono il nuovo tetto massimo. Perciò è probabile che a Dybala verrà fatta una proposta al ribasso, intorno ai 7 milioni (bonus esclusi) e per tre stagioni invece che quattro", si legge sul quotidiano.