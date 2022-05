Juventus-Inter, Lautaro: “Alzare il trofeo è il nostro obiettivo. Sono tranquillo, oggi…”

Le parole del giocatore nerazzurro prima del fischio d'inizio

La serata tanto attesa è arrivata. L'Inter affronta la Juventus nella finale di Coppa Italia. Ecco le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Inter TV: "Cosa significa questa partita? Significa tanto, significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro e che non è ancora finito. Dobbiamo coronarlo. Sarà una partita difficile. Dobbiamo fare quello che abbiamo preparato in questi giorni. Questa partita è pure una finale. Dobbiamo affrontarla e fare il nostro lavoro. E alzare il trofeo che è il nostro obiettivo. Sono tranquillo, contento e felice. Ci sarà anche la mia famiglia. Lavoro per questo".