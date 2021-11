Lautaro: “Lavoriamo sempre per dare il meglio per l’Inter. Correa mi aveva detto oggi…”

Le parole dell'attaccante argentino dopo la vittoria contro il Napoli

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Napoli: "Sono molto contento di aver ritrovato la rete. Importante è sempre far vincere l'Inter. Oggi abbiamo fatto una gara contro una squadra molto dura come il Napoli, in testa alla classifica. Era importante per noi portare a casa i tre punti e lo abbiamo fatto. Assist Correa? Prima della partita mi aveva detto che mi avrebbe dato una mano e lo ha fatto. Sono molto contento anche per lui che ha giocato e lo ha fatto bene. Lavoriamo sempre per dare il meglio per l'Inter. Il mio gol oggi? Era importante perché per un attaccante è importante. E' il suo ruolo e il suo lavoro. Cerco sempre di fare gol, di stare vicino alla porta ma qualche volta non riesco, qualche volta la palla va fuori. A volte calci un rigore bene e te lo parano. Capita. Devi essere tranquillo, devi esserci con la testa. per fortuna ho compagni che mi aiutano e uno staff che mi fa sentire il suo supporto. Oggi ho potuto fare gol, ma importante era vincere. Esserci in classifica. Lo abbiamo fatto contro una squadra difficile. Son contento".