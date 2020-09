Sky – Inter, nessuna svolta del Barça su Lautaro. E non c’è niente con il Real Madrid

Di questa mattina le indiscrezioni secondo le quali l’Inter avrebbe chiuso la cessione di Lautaro Martinez con il Real per cento mln. Dunque a sorpresa la destinazione dell’argentino, secondo queste indiscrezioni, sarebbe Madrid e non Barcellona. Fabrizio Romano, giornalista di Skysport, ha sottolineato però sul suo profilo Twitter che non c’è una svolta del Barça sul giocatore interista e ha inoltre smentito che ci sia qualcosa con il club madrileno. “Non c’è niente nonostante certe voci”, ha scritto.