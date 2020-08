Lautaro, rinnovo automatico in caso di permanenza: l’Inter prepara un contratto da top

Le parole pronunciate ieri da Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez (“Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei media che reale“), sembrano allontanare l’ingombrante ombra del Barcellona sull’attaccante dell’Inter. Tuttavia, il pressing continuo dei catalani e il mancato prolungamento del contratto dell’argentino non lasciano tranquilli i tifosi nerazzurri. Secondo Tuttosport, in caso di permanenza a Milano per il Toro scatterà in automatico il rinnovo di contratto a cifre da top player:

“Risulta difficile pensare, anche alla luce dei mancati introiti legati al Covid, che Bartomeu possa avvicinare le richieste dell’Inter che non è disposta a sedersi al tavolo per una cifra inferiore a 90 milioni (la clausola ammonta invece a 111). Beto Yaque sa pure che nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il trasferimento del suo assistito sarebbe automatico un rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con adeguamento di contratto dato dal nuovo status di Lautaro all’Inter alle cifre degli altri big presenti in squadra, ovvero Lukaku, Eriksen e Sanchez. L’Inter aveva già previsto una serie di scatti nello stipendio però, l’esplosione dell’argentino è andata al di là delle aspettative e ora Lautaro va trattato come un top player“.