Lautaro: “Lo sappiamo, questa partita si vince con il cuore e con la testa. Pronti per…”

Le parole dell'attaccante argentino ai microfoni di Inter TV

Lautaro Martinez ha parlato prima del derby ai microfoni di Inter TV: "Sappiamo che questa è una partita speciale e diversa dalle altre. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Questa partita si vince con il cuore e con la testa, lo sappiamo. Oggi dobbiamo entrare in campo e fare quello che abbiamo preparato. Metterci tanto cuore che servirà oggi. Che gara mi aspetto? Una gara dura, loro sono in forma e stanno bene ma noi dobbiamo pensare a fare le cose bene e a mettere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Abbiamo riposato bene e siamo pronti per fare una bella gara".