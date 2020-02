Europa League, ecco come è arrivato il Ludogorets a Milano: tutti con mascherina – FOTO

Il Ludogorets è atterrato a Milano: domani giocherà contro l’Inter il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ma la precauzione non è mai troppa e per questo, la squadra bulgara ha viaggiato ed è atterrata munita di guanti e mascherine. Ecco partenza e arrivo dei giocatori bulgari.

La società ha preso diverse precauzioni in vista del soggiorno in Italia. “Ridurranno al minimo il contatto con gli estranei in Italia. Un epidemiologo bulgaro viaggerà con la squadra e dopo il ritorno in Bugaria l’intera delegazione sarà sottoposta a test medici nelle strutture dell’Accademia militare. Su richiesta del medico sono state acquistate 150 mascherine che la delegazione dovrà indossare durante il soggiorno a Milano“, scrivevano stamattina i media bulgari.