Ridicole proteste social, Marelli: “Folle anche solo pensare a rigore D’Ambrosio”

Nella giornata di oggi, alcune ridicole proteste (di alcuni utenti juventini e milanisti, sarà un caso) sono comparse via social per un presunto rigore non concesso ieri all'Atalanta. Un rigore talmente ridicolo da suscitare l'ilarità dell'ex arbitro Luca Marelli. Un rigore per un fallo di mano di D'Ambrosio, completamente girato di schiena e coperto da Dumfries.