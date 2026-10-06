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Notti davvero speciali in questa sosta per le nazionali per i fratelli Esposito. L'interista Pio e Sebastiano, ora al Sassuolo, hanno giocato e convinto con la nuova Nazionale del ct Roberto Mancini. Ma Sebastiano è ancora di proprietà dell'Inter?

Foto postata sui social da Sebastiano Esposito

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La risposta è no, Sebastiano Esposito non è più un giocatore di proprietà dell'Inter. Ma attenzione alla situazione e vi spieghiamo il perché. Nell'estate 2025 era passato al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Il raggiungimento dell'obiettivo nella scorsa stagione ha fatto scattare l'acquisto definitivo per circa 4 milioni di euro, con l'Inter che ha mantenuto il 40% sulla futura rivendita. Esposito aveva firmato con il club sardo fino al 30 giugno 2030.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Dopo un'estate complicata nei rapporti con la società rosso blu, a fine agosto è arrivato il trasferimento al Sassuolo. L'operazione ufficiale prevede un prestito con diritto di opzione fino al 30 giugno 2027. Questo significa che oggi il suo futuro passa innanzitutto da Sassuolo e Cagliari. Ma l'Inter è ancora economicamente interessata alla sua crescita proprio per quella percentuale del 40% sulla futura cessione. A oggi è questa la situazione legata a Seba: se l'Inter volesse riportarlo a Milano, avrebbe un 40% di sconto sul cartellino di fatto. Non una recompra vera e propria in quanto non c'è una cifra fissata, ma rimane questa percentuale sulla rivendita.