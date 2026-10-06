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E' cominciata la marcia di avvicinamento dell'Inter alla gara alla ripresa del campionato contro il Parma sabato alle 18. Ed emergono le prime indiscrezioni di formazione, raccontate da Alfio Musmarra sul suo canale YouTube.

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"Pio è stato spremuto anche in Nazionale, vediamo in settimana quando saranno tutti a disposizione cosa deciderà Chivu. Zielinski ha giocato tanto, vedremo se correrà il rischio di farlo giocare visto che c'è anche la Champions League. Thuram che è rimasto qui gioca sicuramente titolare col Parma, penso che possa partire anche Bonny: Lautaro decide lui ma arrivando da tante ore di volo non credo che verrà impiegato.

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Vedo Pavard pronto, Bisseck, Carlos Augusto: rientra Dimarco a sinistra. Sarebbe una sorpresa incredibile vedere Stankovic titolare: non so, non penso sia arrivato il suo momento".