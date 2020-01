SM – Possibilità di vedere Vidal all’Inter in leggero calo: Marotta accelera per Eriksen

Sono giorni in cui l’Inter è alle prese con un rebus di mercato: provare l’affondo per Vidal o Eriksen. Intanto il centrocampista cileno è sempre più decisivo per il Barça e lo è stato anche ieri contro l’Espanyol quando è entrato dalla panchina e ha trovato il gol. “Se fuori dal campo tutto sembra girare a favore dei nerazzurri, una volta in partita il cileno dimostra un attaccamento tale alla maglia del Barcellona che non lascerebbe presagire a un imminente addio“, spiega Sport Mediaset. “Le possibilità di vedere Vidal in nerazzurro restano, ma sono in leggero calo. Dal canto suo il Barcellona ha opzionato Dani Olmo, che potrebbe prendere il posto di King Arturo e aspetta solo l’offerta giusta per liberare l’ex Juve e Bayern Monaco. Servono una ventina di milioni di euro, magari anche con la formula del prestito, ma comprensiva di obbligo di riscatto. Da Milano rispondono, per ora, con meno di 15 milioni di euro e al massimo un diritto di riscatto. Insomma, la distanza è minima e Marotta è pronto a fare un altro tentativo per accontentare Conte (che spinge per riavere il suo Guerriero), ma dalla sua parte ha la pista che porta a Christian Eriksen come alternativa più che possibile. Anzi, forse in questo momento, è la più praticabile delle due“.

(Sport Mediaset)