Marotta: “Inter grande gruppo, Eriksen ha appena scritto in chat. Ce lo teniamo stretto”

Le parole del dirigente nerazzurro sulle condizioni del centrocampista danese

Intervenuto nel corso della trasmissione di Rai dedicata agli Europei, Beppe Marotta ha parlato del malore che ha colpito Christian Eriksen nel corso di Danimarca-Finlandia: "Abbiamo visto immagini dure, le immagini facevano presagire qualcosa di drammatico che purtroppo abbiamo anche visto sui nostri campi. Per fortuna non è stato così grazie all'intervento dei compagni, della struttura sanitaria presente allo stadio e quindi adesso siamo qui a raccontare una vicenda i cui i risvolti non sono drammatici ma migliori rispetto a quanto poteva essere. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno espresso messaggi di affetto, Altobelli faceva riferimento agli avversari sportivi ma lo sport ancora una volta si è veramente dimostrato di altissimo valore. C'è stata grande unità, vicinanza rispetto ad un giocatore che rappresentava in quel momento la Nazionale danese".

"Eriksen non ha avuto il Covid e non è stato vaccinato, non voglio e non posso entrare nel merito. In questo momento, è giusto che la Federazione danese faccia i comunicati. I nostri medici sono sempre stati in contatto con i medici, noi siamo stati in contatto con la federazione danese. Ma per riservatezza non ci vogliamo addentrare. Dal mondo del calcio c'è stato grande affetto per noi e per Christian. L'esultanza di Lukaku? Eriksen ha mandato un messaggio nella nostra chat interna, che dimostra il grande affiatamento che c'è nel gruppo squadra Inter".