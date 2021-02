Mazzola: “Conte-Agnelli brutta pagina di calcio. Tensioni? Sono passati 7 anni”

La bandiera dell'Inter Sandro Mazzola commenta così la lite tra il tecnico Antonio Conte e il presidente della Juventus Andrea Agnelli

"E' stata una brutta pagina di calcio, speriamo non ci siano strascichi e che si chiuda in fretta la faccenda". La bandiera dell'Inter Sandro Mazzola commenta così all'Adnkronos la lite tra il tecnico nerazzurro Antonio Conte e il presidente della Juventus Andrea Agnelli di ieri sera in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

"I gestacci, gli insulti non si dovrebbero vedere su un campo da calcio o in tribuna -prosegue Mazzola-. E' brutto se a farli sono i calciatori, ancora peggio vedere queste scene tra un allenatore e un presidente". "Non so se la ruggine tra i due sia legata al burrascoso addio di Conte alla Juve del 2014, può essere ma sono ormai passati sette anni e la tensione della partita non può essere una scusa", conclude l'ex capitano dell'Inter.