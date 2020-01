Inter, mercato chiuso? Tutto dipende da Vecino: no al prestito, si attendono offerte

Si muove anche il mercato in uscita dell’Inter: con il passaggio di Lazaro al Newcastle e in attesa di ufficializzare il ritorno di Gabigol al Flamengo, l’attenzione si sposta su Matias Vecino. Il centrocampista uruguayano ha rotto con Conte e, secondo Tuttosport, in caso di una sua cessione la dirigenza nerazzurra potrebbe tornare sul mercato in cerca di un sostituto:

“Tutto passa da Vecino: l’uruguaiano ha rotto con Conte e vorrebbe cambiare aria, andando all’estero, ma al momento non sono arrivate offerte concrete (l’Inter vuole cederlo, non prestarlo). Se uscirà, Marotta e Ausilio cercheranno un sostituto: impossibile arrivare a Vidal, Allan e Kessie, De Paul è caro, mentre al momento non risulta esserci un ritorno di fiamma per Matic“.