Nainggolan, c’è il primo no dell’Inter. “In arrivo quest’offerta più ampia”

Il Cagliari cerca con l'Inter la formula giusta per trattenere il belga: il club nerazzurro ha già detto no alla prima offerta

La salvezza conquistata dal Cagliari faciliterà di molto a livello sportivo l'acquisto di Radja Nainggolan, ormai totalmente fuori dal progetto dell'Inter. Va però trovata la quadra economica con il club nerazzurro, che, come riporta Calciomercato.com, ha già ricevuto un'offerta da 3 milioni di euro: "Una proposta rifiutata dal club della famiglia Zhang, per cui presto arriverà però il rilancio. Il Cagliari sta pensando a un'offerta più ampia, così strutturata: due milioni cash, due milioni come rinuncia ai bonus maturati da Barella con la conquista dello scudetto da parte della squadra di Conte e un'opzione, valutata in 250 mila euro, per acquistare nei prossimi 18 mesi il centrocampista classe 2000 Riccardo Ladinetti a una cifra fissata a 2,5 milioni. Dettagli e formule su cui i due club lavoreranno. Alla ricerca di un'intesa che chiuda, una volta per tutte, la telenovela Nainggolan", si legge.