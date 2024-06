Nessun ritorno di fiamma dell'Inter per Paulo Dybala : l'attaccante argentino è in scadenza di contratto con la Roma nel giugno del 2025 e ha una clausola che gli permette di lasciare la Capitale per 12 milioni di euro, ma al momento non risulta nessun interessamento da parte della dirigenza nerazzurra, che in passato provò a portare la Joya a Milano senza successo.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Dybala aspetta e oltre alla Roma non pensa ad altro che a riposarsi. Per questo motivo le indiscrezioni di mercato adesso non lo toccano, non lo coinvolgono né lo disorientano: l'Inter non lo ha mai contattato in questa stagione, Marotta - che chiaramente è legato al ragazzo dai tempi della Juventus - in questo momento sta guardando altrove e non è orientato a prendere in considerazione l'argentino per l'attacco, seppur continui a stimarlo enormemente per la sua fantasia e la sua qualità. Gli ultimi contatti risalgono alla scorsa estate, quando il dirigente nerazzurro si era informato riguardo la clausola per liberarsi dalla Roma".