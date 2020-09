Olè avverte l’Inter: “Nessuna resa, il Barcellona è ossessionato da Lautaro: farà di tutto”

“Il Barcellona è ossessionato da Lautaro Martinez e farà qualsiasi cosa per provare a prenderlo, come hanno confermato fonti del club a Olè”. Apre così il principale quotidiano argentino, che avverte l’Inter sull’imminente, ennesimo tentativo del club catalano di portare El Toro alla corte di Ronald Koeman.

Il Barcellona, però, non ha ancora trovato i fondi necessari per soddisfare le richieste dell’Inter. Ma questo non fermerà la società catalana, che secondo Olè continuerà a provarci fino a fine mercato.