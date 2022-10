Inter-Atalanta Primavera, pagelle: Esposito super, Curatolo cambia la partita

Le pagelle di Fcinter1908: buona prestazione dei nerazzurri, che non riescono però a scacciare il tabù vittoria

Fabio Alampi

Finisce 1-1 la sfida tra Inter e Atalanta: la Primavera nerazzurra va sotto, reagisce ed evita l'ennesima sconfitta stagionale grazie al primo gol in Under 19 di Esposito.

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Atalanta:

Calligaris 5 Qualche buon intervento, su tutti quello a tempo quasi scaduto, ma l'errore del primo tempo è troppo grave e costa i 3 punti.

Dervishi 6 Si fa apprezzare per due interventi difensivi determinanti, accompagna poco in fase offensiva.

Guercio 6,5 De Nipoti è un cliente scomodo, lo contrasta come può e non sfigura. Il salvataggio sulla linea vale come un gol.

Fontanarosa 7 La fascia di capitano lo responsabilizza: guida il reparto con personalità e chiude tutti gli spazi. Questo è il Fontanarosa che ci aspettiamo sempre di vedere. Esce nel finale per un problema fisico. (dal 41' st Stabile sv)

Pelamatti 6 Media tra il 5 del primo tempo e il 7 del secondo. In difficoltà in fase difensiva, cresce in maniera esponenziale nella ripresa quando spinge con continuità. Dal suo piede parte il cross trasformato in gol da Esposito.

Martini 6,5 Buona prestazione, va al tiro, contrasta e accompagna l'azione.

Bonavita 6 Qualche errore di misura di troppo nel primo tempo, ma anche perchè è l'unico che prova ad andare oltre la giocata "scolastica". (dal 38' st Di Maggio sv)

Kamate 5,5 In ombra rispetto al suo standard, mancano i suoi strappi in ripartenza.

Biral 5 Debutto assoluto in Primavera, proprio contro la sua ex squadra: ruolo ibrido sulla destra, tra esterno di centrocampo in fase di contenimento e ala nel tridente quando l'Inter attacca, fatica a trova l'intesa con i compagni. (dal 1' st Curatolo 7 Una scarica elettrica che rivitalizza l'Inter: il suo ingresso cambia la partita. Con il suo continuo movimento tiene in apprensione i difensore avversari, sfiora il gol)

Esposito 7,5 Voto alto, e non solo per il primo gol con la Primavera. I compagni si appoggiano spesso e volentieri su di lui con palloni sporchi e complicati, li addomestica alla grande e orchestra la manovra offensiva. Lotta come un leone e si muove su tutto il fronte dell'attacco. (dal 38' st Diallo sv)

Owusu 5,5 Più seconda punta che esterno nel primo tempo, trequartista nel secondo, non riesce a incidere. (dal 20' st Sarr 5,5 Entra male in partita, non si vede mai)

Chivu 6,5 Presenta una squadra completamente nuova, e la prova dei ragazzi può soddisfarlo. Manca ancora la vittoria, ma i segnali di miglioramento sono evidenti.