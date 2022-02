Milan-Inter Primavera, pagelle: Peschetola uomo della provvidenza, Casadei show

Le pagelle di Fcinter1908 su Milan-Inter Primavera: i nerazzurri soffrono, ma lottano e conquistano il derby

Va all'Inter il derby di Milano, categoria Primavera: i ragazzi di Chivu battono il Milan 1-2 grazie alle reti di Casadei e di Peschetola e ottengono così la terza vittoria consecutiva in campionato.

Rovida 6,5 Beffato da una deviazione in occasione del gol del Milan, chiude la porta nella ripresa con una gran parata. C'è anche la sua firma sul successo dell'Inter.

Matjaz 6 Nasti è un cliente scomodo, lo limita come può ed è sfortunato nella deviazione che propizia il gol del Milan. Prova a riscattarsi nell'area avversaria, ma trova l'incrocio dei pali.

Carboni 6 Il Milan attacca spesso e bene dalla sua parte, soffre in fase difensiva e non si vede in avanti. Si guadagna la sufficienza grazie alla splendida punizione con cui fa segnare Casadei.