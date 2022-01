Parolo: “Inzaghi grande allenatore. Parole di Dzeko un segnale. Caicedo? So che…”

Dagli studi di Dazn, l'ex giocatore ha elogiato il tecnico nerazzurro

In pochi mesi Simone Inzaghi è riuscito a dare la sua impronta all'Inter. Dagli studi di Dazn, Marco Parolo ha elogiato il suo ex tecnico: "È bravissimo, un grande allenatore. Le parole di Dzeko? È stato un segnale di quello è comunque lo spirito dell'Inter, della squadra e di quello che si è creato con il mister".

"Non ce n'è uno che parla in maniera negativa. Anche lo stesso Sanchez era contento dello spazio che gli dava. Lukaku avrebbe fatto quello che sta facendo Dzeko, il gioco di Simone ha portato la squadra ad alzarsi, però lui a volte ama anche ripartire, ti dava più alternative. Caicedo? So che domani ci sarà un summit dove ne parleranno. Sicuramente il ragazzo vorrà andare di corsa, bisogna trovare solo la formula".