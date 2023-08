CdS – Inter, è fatta: ecco quanto costerà Pavard. A disposizione per Cagliari?

L'Inter ha finalmente trovato il difensore che mancava per completare la rosa: il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard sulla base di 30 milioni di euro più bonus, con il francese che firmerà un contratto quinquiennale. Operazione ai dettagli, come racconta il Corriere dello Sport: "La fumata bianca è arrivata a quota 30 milioni più 3 di bonus. Dopo il rilancio di domenica a 28+5, Marotta e Ausilio hanno ulteriormente alzato la cifra fissa, riducendo qualcosa dei premi (non saranno facili da raggiungere) e i bavaresi hanno finito per dire sì".

"Manca ancora qualche dettaglio da sistemare con l'entourage, ma il contratto che firmerà Pavard sarà un quinquennale per un ingaggio da 5 milioni, che beneficerà del decreto crescita. Significa che, al lordo, all'Inter costerà meno di 7 milioni. Non è da escludere che il difensore possa sbarcare a Milano già nella giornata di oggi, ma è molto difficile: più facile che arrivi domani o più avanti. Ad ogni modo, dipende dal via libera definitivo del Bayern, che potrebbe arrivare in tempi rapidi, anche senza aver già preso il sostituto. [...] L'Inter, e Inzaghi in particolare, comunque, punta ad avere Pavard già a disposizione per il match con il Cagliari, approfittando del fatto che fatto che si giocherà lunedì prossimo in posticipo. Fuori discussione il livello dell'innesto, tanto che, nel caso, non sarebbe da escludere nemmeno un esordio immediato".