Inter, prenotato il primo colpo per l’estate a parametro zero: rinforzo ideale per Conte

L’Inter, sulla scia di quanto fatto nelle ultime stagioni, pare intenzionata a pescare ancora una volta dal mercato dei calciatori in scadenza di contratto: sono diversi i nomi che si liberano gratis in estate e che potrebbero fare al caso del club di viale della Liberazione, che non intende farsi trovare impreparato. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già prenotato il primo rinforzo a parametro zero per la prossima stagione: Nikola Maksimovic, difensore classe ’91 del Napoli.

FATTORE RAMADANI – “Le richieste dell’entourage del giocatore per ora non collimano con l’offerta del Napoli. L’agente di Maksimovic, il potente Fali Ramadani, infatti, chiede per il suo assistito circa 2,5 milioni di euro contro l’1,2 finora percepito. Dunque più del doppio. L’Inter con Ramadani ha ottimi rapporti, nelle scorse settimane ha trovato con lui l’intesa per il prolungamento di Handanovic e ha parlato più volte di un altro difensore serbo, Nikola Milenkovic della Fiorentina, obiettivo estivo nerazzurro se si fosse concretizzata la cessione di Skriniar al Tottenham“.

RINFORZO IDEALE – “L’opportunità Maksimovic a zero intriga, anche perché il serbo avrebbe l’esperienza giusta ad alti livelli per inserirsi nella rosa dell’Inter e non avrebbe particolari difficoltà ad adattarsi alla linea a tre di Conte. […] Maksimovic avrebbe quelle doti, fisiche e tecniche, ideali per giocare da “braccetto” di destra della linea a tre. Inoltre, prendendolo a zero, l’Inter avrebbe dal primo luglio già un’alternativa a costo zero qualora dovesse tornare d’attualità nei prossimi mesi la cessione di Skriniar“.