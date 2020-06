Inter, ritorno di fiamma per Vertonghen: esperienza e duttilità, è l’uomo giusto per Conte

In casa Inter torna di moda il nome di Jan Vertonghen: il difensore belga, in scadenza di contratto con il Tottenham, è da tempo nel mirino dei nerazzurri, che potrebbero così chiudere una nuova operazione a parametro zero dopo l’ingaggio del giovane Vagiannidis. Così scrive il Corriere dello Sport: “Rodato per la difesa a tre, pronto all’uso. Vice-campione d’Europa, soprattutto. Con Vertonghen si va sul sicuro, a mettere la strada in discesa all’Inter è quel cartellino che non costa nulla“.

IDEALE PER CONTE – “Vertonghen è un giocatore ideale da collocare nello scacchiere di Conte: un anno fa, di questi tempi, il difensore giocava la finale di Champions contro il Liverpool. E non sfugge la sua grande duttilità nei ruoli della difesa: al Tottenham, per esempio, si è proposto bene anche da esterno con Mourinho dopo i cinque anni e mezzo di Pochettino agli Spurs. La corsia mancina, all’occorrenza, può diventare il suo territorio di caccia. Per il resto, disinvolto sia in un reparto a tre che a quattro“.