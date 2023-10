Inevitabilmente per il Corriere dello Sport è Lautaro Martinez il migliore in campo in Salernitana-Inter. Il voto del quotidiano per il Toro è 9: "Entra e segna, sbloccando una gara che stava diventando rognosa. Poi esagera facendo addirittura poker in 34’. La speranza per Inzaghi è che il riposo parziale gli sia bastato". 7 per Denzel Dumfries: "Altissimo come d’abitudine, sa come farsi trovare libero e sa pure andare via in velocità. Soffia il pallone a Daniliuc e arriva il raddoppio".