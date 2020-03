In Spagna – Skriniar ha tutto per essere il nuovo Sergio Ramos. E’ uno dei più affidabili

In Spagna si sono messi a cercare le somiglianze tra Milan Skriniar e Sergio Ramos. Al di là dei capelli biondi, ovviamente si parla di caratteristiche tecniche. Questo perché ci sono voci che parlano di un Real Madrid interessato all’interista alle prese con le ricerca del difensore del futuro, che raccolga l’eredità di un perno della retroguardia come lo spagnolo. Il quotidiano Sport riprende quelle voci e scrive:

“Il calciatore dell’Inter ha tutto. Gioca bene palla al piede, è potente nel gioco aereo e in campo. Non resterà a lungo al club nerazzurro e questa estate potrebbe già trasferirsi. Il Real è convinto delle sue prestazioni. Prezzo di partenza: 70 mln. Non sarà facile la trattativa ma la verità è che lo slovacco è uno dei più affidabili per dire addio a Sergio Ramos in futuro. Vedremo se questo interesse si intensificherà e se la trattativa si concretizzerà. Skriniar-Varane sarebbe la coppia di centrali”.

(Fonte: Sport.es)